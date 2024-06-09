كود لتأمين الهاتف من الاختراق.. احمي حساباتك البنكية والإلكترونية من السرقة

تعد الأكواد الذكية واحدة من أبرز وسائل الحماية للهواتف والبيانات بشكل عام، إذ تعد وسيلة فعالة لصد حملات الاختراق والسرقة، و في عالمنا الرقمي باتت حماية الحسابات البنكية والإلكترونية من الأمور المهمة؛ إذ تشكل التهديدات السيبرانية واحدة من أقوى التهديدات لمن لا يهتم بحماية جهازه الذكي بشكل دوري، بحسب الدكتور أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، موضحا كود حماية البيانات من التعرض للسرقة.

تطورات اختراق الحسابات

وقال طارق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ محاولات الاختراق تتطور يومًا بعد يوم، إلى أن وصلت للقدرة على اختراق الهواتف وتحويل جميع المكالمات والرسائل النصية إلى جهاز أخر، ما يسهل من عملية سرقة جميع الحسابات البنكية أو الإلكترونية، عن طريق تغيير كلمات المرور واستقبال رسائل التحقق بدلًا منك دون علمك، وبالتالي قد تكون تحت المراقبة وحساباتك نشطة عند مخترق وأنت لا تعي ذلك: «بحركة صغيرة أقدر أحول المكالمات والرسائل وأطلب رسالة التفعيل، وافتح الحسابات بتاعتك وأنت متعرفش».

كود حماية الحسابات الإلكترونية والبنكية

شدد الخبير على ضرورة طلب كود الأمان لمنع وإلغاء تحويل المكالمات والرسائل النصية؛ حتى تتجنب محاولة الاختراق التي تنتج عنهم، وذلك عن طريق طلب #002## : «الكود ده بيلغي كل التحويلات اللي ممكن تخترق بياناتنا بشكل غير مباشر»، وبعد هذه الخطوة يمكنك التأكد إذا كنت تعرضت للاختراق بهذه الطريقة أم لا عبر طلب كود #62#*.

نصائح لحماية الحسابات البنكية أو الإلكترونية

قد يتعرض جهازك الذكي للسرقة، ما يجعل الحسابات الخاصة بك في يد السارق بكل سهولة، لذلك لابد من طلب كود #06#* الذي سيظهر لك رقم تسلسلي، وكل ما عليك الاحتفاظ بلقطة شاشة لهذا الرقم على جهاز آخر، حتى تقدمه لجهات الأمن بالدولة، ويتتبعوا جهازك، أو يغلقوه بالتنسيق مع شركة الاتصالات التابع لها.