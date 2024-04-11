أخطاء شائعة يقع فيها البعض عند استخدام كارت الفيزا.. تجنب الاختراق

باتت الآن البطاقات الائتمانية هي المصدر الأساسي لسحب الأموال، ويعتمد معظم الموظفين على سحب المرتب الشهري، من خلال ماكينات الـ ATM، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض وتؤدي لخسارة أموالهم، وفي التقرير التالي نتحدث عن تلك الأخطاء وكيفية تجنبها.

نقلت شبكة «CNBC» الأمريكية عن نوح دامسكي المحلل المالي المعتمد، حديثه عن بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض عند استخدامهم، لبطاقات الائتمان.

كما أن هناك بعض الأخطاء الشائعة الأخرى التي يقوم لها كثيرون، لعل أبرزها هو عدم سداد رسوم الأقساط في الميعاد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم على الفيزا، كما أن خطط الأقساط الطويلة تزيد من الفائدة، بالإضافة إلى شراء الأشياء غير الضرورية التي تضيع الأموال.

نصائح لعدم الوقوع في الأخطاء

ينصح الخبراء بعدم الكشف عن الأرقام السرية وذلك عند إجراء عمليات الدفع أو سحب الأموال النقدية، ويجب الانتباه والتركيز مع حملات التوعية التي تطلقها البنوك لمراجعة عمليات الاختراق، ويجب التأكد من طبيعة المواقع الإلكترونية التي يتم شراء المنتجات منها، وعدم التعامل مع مواقع غير مألوفة، ومن الضروري أيضًا الاحتفاظ بالأرقام السرية وعدم الإفصاح لأية جهة أيًا كانت، فكثير ما يتعرض البعض للاختراق عن طريق المكالمات الهاتفية، التي تطلب الأرقام الموجودة على البطاقة.

خطورة فتح الروابط غير المألوفة

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، هي فتح الروابط المجهولة، والتي تطلب من المستخدم تسجيل بعض البيانات الخاصة بالفيزا، ومن خلالها يقوم الهاكر باختراق وسرقة البطاقة الائتمانية.