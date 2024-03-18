نصائح لحماية هاتفك من حيل الاختراق.. لجأت إليها روجينا في مسلسل سر إلهي

مواجهة نارية شهدتها الحلقة 7 من مسلسل سر إلهي بين «نصرة» الفنانة روجينا، والدكتور سليمان بدر بعد شهادته الزور عليها في قتل هارون، كما أنه حاول سرقة ذهبها، الذي رفض إعطائها له، لتقرر اختراق هاتفه المحمول، بعدما توجهت إلى مهندسة كمبيوتر حتى تمكنت من اختراق هاتفه، والوصول إلى مكان الذهب.

ونتيجة لذلك نستعرض نصائح لحماية الهاتف المحمول من الاختراق، منها عدم ترك الهاتف الذكي في أيدي الغرباء، لأنهم قد يحاولون نسخ التطبيقات والوصول لمعلومات الجهاز، وفقا لموقع «business insider».

نصائح لحماية الهاتف من الاختراق

جاءت من ضمن النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها لحماية الهاتف المحمول من الاختراق، عدم الضغط على الإعلانات التجارية التي تظهر أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية، أو مشاهدة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأن بعضها قد يتضمن برامج خبيثة يمكن من خلالها اختراق الهاتف.

ولتجنب اختراق الهاتف، من الضروري الحرص على تحديث نظام التشغيل للهاتف الذكي بشكل دوري، لأنه يزيد من عوامل الأمان على الجهاز، بالإضافة إلى تجنب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة غير الموثوق بها، لأنها قد تكون غير آمنة ويفضل استخدام الاتصال الخلوي أو شبكات Wi-Fi موثوقة، وأيضا عدم تثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة، لأنها قد تحتوي على برامج خبيثة يمكن من خلالها الوصول إلى بيانات الجهاز.

مواعيد مسلسل سر إلهي

تعرض أحداث الحلقة 8 من من مسلسل سر إلهي على شبكة قنوات CBC، في تمام الساعة، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا وشاركها عديد من الفنانين منهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.