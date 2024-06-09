أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية.. «الأولى حصلت على 100%»

أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2023- 2024، والتي شهدت تفوق البنات على البنين، حيث حصدت صاحبة المركز الأول 100%.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية، كما يلي:

- آلاء عبدالله رمضان 100%

- أحمد حمادة هاشم 99.8%

- بسملة مصطفى فريد 99.6%

- ولاء حسن محمد 99.6%

- جنى أحمد حسين 99.4%

- بسملة أحمد عبد المجيد 99.4%

- جنى محمود أحمد 99.2%

- هاجر حسن إبراهيم 99.2%

- خديجة محمد محمد 90%

- مريم بهاء الدين 99%

- هنا عصام محمد 99%

- تسنيم علاء عنتر 99%

- حسناء إبراهيم عبد اللطيف 99%

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

ومن جانبه، قال «أبو خزيمة» إنه من المقرر تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بديوان عام المنطقة الأزهرية، كما تَقدّم بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وواضعي الامتحانات، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية أنه لمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يمكن الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس.