تحديد إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان

حددت سلطنة عمان عدد أيام إجازة عيد الأضحى في البلاد للقطاعين العام والخاص، على أن تكون الإجازة بداية من يوم الأحد المقبل إلى الخميس الموافق 20 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة العمل، إن إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، ستكون ابتداءً من يوم الأحد 9 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 16 من يونيو 2024م وحـتى يوم الخميس 13 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 20 من يونيو 2024م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23من يونيو 2024، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

استعداد الحجاج في السعودية

في سياق آخر، احتفالا بعيد الأضحى ولتنفيذ مناسك الحج، يستعد حجاج بيت الله الحرام لتنفيذ الشعائر المختلفة، فيما ستكون متوسطات درجات الحرارة العظمى 44 درجة ورطوبة نسبية 25% معدلات مطرية تقارب الصفر، ويتحرك الحجاج في أماكن مختلفة منها مشعر منى وعرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبته الأخيرة المعروفة بخطبة الوداع والتي أوصى فيها المسلمين بعدة وصايا أبرزها التآخي ودعم بعضهم البعض.