«صحة القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

بدأت مديرية الصحة بالقاهرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز المستشفيات الحكومية، ومرفق الإسعاف؛ للتعامل مع الحالات الطارئة والتأكد من توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتفعيل غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد؛ لتلقي أي شكاوى من المواطنين والتفاعل السريع معها.

التفتيش على الأسواق

وأكدت مديرية الصحة بالقاهرة، في بيان، اليوم الأحد، التنسيق مع الطب البيطري والتموين والأحياء في محافظة القاهرة؛ للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها؛ للتأكد من صحة الغذاء بالأسواق داخل الأحياء حفاظا على سلامة المواطنين.

التعامل مع حالات التسمم

وشددت على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الحكومية، ومتابعة الحوادث واتخاذ اللازم، مع إخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ، ويمكن للمواطنين التواصل على التليفون رقم 23918968، كما أتيحت خدمة علاج حالات التسمم أيام العيد بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة، وتلقي الاتصالات علي التليفون 236431299 – 23640402، أو معهد السموم بجامعة عين شمس على التليفون 26840902 –24823314.