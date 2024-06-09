وزير التعليم يحسم مصير طالب الثانوية العامة صاحب البيانات الخاطئة بورقة الإجابة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، إنَّه لا يحصل طلاب الثانوية العامة 2024 علي كراسة الأسئلة بعد الانتهاء من كل مادة وذلك لعدة أسباب وأهمها مثلاً أنه في حالة وجود أي خطأ في ورقة الإجابة يتم الاستعانة بورقة الأسئلة الخاصة للطالب.

امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك ردًا على تساؤلات طلاب الصف الثالث الثانوي حول الحصول على ورق الأسئلة بعد الانتهاء من كل امتحان بامتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر أنَّ تنطلق غداً بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

وتابع وزير التعليم خلال حواره مع «الوطن»، «مثلاً من الممكن أن نكتشف خلال تصحيح امتحانات الثانوية العامة أنَّ الطالب لم يحصل على أي درجات، وذلك بسبب أنَّه تمّ كتابة رقم النموذج خطأ فيتمّ الرجوع لورقة الأسئلة الخاصة بالطالب والتأكّد من خلال بياناته المكتوب على ورق الأسئلة ورقم النموذج».