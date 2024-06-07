عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف درجات كل مادة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 والدرجات في جميع المواد الدراسية، وعدد الأسئلة المقالية والموضوعية في كل مادة لامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، التي من المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل بالمواد غير مُضافة للمجموع.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

وأوضحت وزارة التعليم، عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات وهي كالتالي:-

- مادة اللغة العربية: إجمال عدد الأسئلة 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

- مادة التاريخ: إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤالاً اختيارات من متعدد، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات.

- مادة الجغرافيا: إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا، منها 2 سؤالا مقاليا و44 اختيارات من متعدد، وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة.

- مادة علم النفس والاجتماع: إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا، منها سؤالين مقالي في 3 ساعات، وإجمالي الدرجات يبلغ 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق: إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤلا منها سؤالين مقالين ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات بواقع 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية»: إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالا منها سؤالين مقالين وباقي الأسئلة اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عنها في ساعتين ومخصص لها 40 درجة.

مادة الفيزياء: عدد الأسئلة يشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة

- مادة الأحياء: عدد الأسئلة يشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة

- مادة الكيمياء: عدد الأسئلة يشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: عدد الأسئلة يشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة

- مادة الرياضيات البحتة تشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية: إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤلا منها سؤالين مقالين، ويتم الإجابة عن الجبر والهندسة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثاني التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالين مقالين يتم الإجابة عن الأسئلة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا في الامتحان منها 2 سؤال مقالين وزمن الامتحان ساعتين مٌخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالي 60 درجة في المادة.