محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة.. اعرف التفاصيل

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة «غرب وشرق السكة الحديد»، والذي تم إعداده بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية، وسيتم تنفيذ المخطط بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من محافظ القليوبية.

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة

وقال محافظ القليوبية، في بيان، إن اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة يمثل خطوة مهمة للحد من النمو العشوائي وتحسين الصورة الجمالية للمدينة، بما يتماشى مع التنمية الحضرية الحالية، وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات عامة وتوفير مساكن ملائمة والمشروعات التنموية المقترحة.

الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين واحتياجات الأجيال القادمة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم الاعتماد بحضور المهندسة منال زين العابدين، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

والجدير بالذكر، أن المحافظة قد انتهت من إعداد واعتماد كافة المخططات التفصيلية لمراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية.