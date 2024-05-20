محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس، بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وموافقة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي.

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكل قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث اعتمد منذ أيام المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وعددا من القرى بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.

المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس

وأوضح راشد، أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس، تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران، لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

مراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا

وأشار إلى أنه تمت مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويبدأ العمل بقرار محافظ الجيزة، من تاريخ صدوره، وعلى كل الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.