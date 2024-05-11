محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم، بعد الاطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخطط التفصيلي.

اعتماد المخطط التفصيلي

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية، موضحا أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

ضوابط التنمية الاجتماعية

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.