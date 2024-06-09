«التنمية المحلية» تتابع مواجهة الزيادة السكانية في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والغربية والأقصر لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

ففي محافظة الجيزة قام وحدة سكان حي العمرانية، بالتنسيق مع إدارة أوقاف جنوب بتنفيذ ندوة بمسجد الإمام على في اطار مبادرة تحدث معه بعنوان الجواز مش جهاز.

صحة الأم والطفل

وفي محافظة الغربية، قامت وحدة السكان بالغربية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة والسكان بتنفيذ ندوتين، وهما ندوة عن «صحة الأم والطفل» بمقر جمعية الشبان المسلمين بطنطا، وندوة عن «صحة الأم والطفل» بقاعة الشعب بالمحلة الكبرى، في إطار مبادرة «خلفتك مسئوليتك.. احسبها صح»، التي أطلقتها وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

كما نفذت وحدة السكان بالغربية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التعليم ومديرية الصحة والطب البيطري والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ووحدة السكان بمركز قطور، قافلة طبية بقرية العتوة البحرية تضم جميع التخصصات مع الصيدليات وصرف العلاج بالمجان، وقافلة بيطرية متكاملة تقدم كافة الخدمات البيطرية وصرف العلاج بالمجان، كما تم تنظيم القافلة البيطرية، وتم خلالها رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

تنظيم الأسرة

وفي محافظة الأقصر، قامت وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة القرنة بمشاركة الوحدة الصحية بقرية الاقالتة بالمشاركة في حملة تنظيم الأسرة، كما تم عمل ندوة عن وسائل تنظيم الاسرة والخدمات المقدمة لجميع الأسر بالمجان في الوحدة وفحص الثدي للسيدات، كما تم عمل معرض لمنتجات نوادي المرأة.