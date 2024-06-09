استعدادات «التنمية المحلية» لعيد الأضحى.. أبرزها فتح المجازر وتكثيف الحملات الرقابية

أقرت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الإجراءات، بالتزامن مع استقبال الأضحى المبارك 2024، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وعدد من الجهات الخدمية، سواء على مستوى المجازر الحكومية لاستقبال عمليات ذبح الأضاحي أو وسائل النقل العامة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والخدمات العامة، ونوضح في السطور التالية أبزر تلك الإجراءات.

فتح المجازر ومنع إقامة شوادر بيع الخرافي في الشوارع الرئيسية

1) فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

2) التأكيد على وجود القيادات ورؤساء الأحياء لمتابعة الخدمات والتفاعل مع شكاوى المواطنين.

3) الالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

4) منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي فى الشوارع الرئيسية.

5) تكثيف الحملات للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

6) التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالتنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

خدمات النقل العام خلال عيد الأضحى 2024

7) استعداد النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لخدمة المواطنين.

8) حملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق ومحطات الوقود.

9) مواجهة التعديات على الأرض الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات.

10) استمرار حملات النظافة العامة والتخلص من مخلفات الذبائح ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول.

11) استعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.

12) تلقي شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات على الخط الساخن 1533.

استعدادات المستشفيات ومرفق الإسعاف

13) التركيز على مواقف السيارات والسرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات وعدم استغلال المواطنين.

14) الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وخدمة مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة.

15) متابعة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

16) رفع كفاءة الطريق ومحيط أماكن الساحات لصلاة عيد الأضحى.

17) متابعة صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.