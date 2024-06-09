ميس حمدان تروج لأغنيتها الجديدة «زلزال في قلبي» على «إنستجرام»

طرحت الفنانة ميس حمدان البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة «زلزال في قلبي» المقرر أن تطرحها، خلال الفترة المقبلة، على المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة.

ميس حمدان تعلن عن أغنيتها الجديدة

وشاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها ببرومو أغنية «زلزال في قلبي» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «زلزال في قلبي قريبًا على كل المنصات».

يذكر أنّ الفنانة ميس حمدان طرحت مؤخرا أغنية بعنوان « شيك ومهندم»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب.