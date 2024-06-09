كفر الشيخ تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتجهيز 76 لجنة رئيسية

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدًا على جاهزية جميع اللجان لأداء الامتحانات، حيث تم تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25 ألفا و275 طالبًا وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

وأوضح المحافظ، أنّ جميع اللجان قد تم تجهيزها بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 في أجواء هادئة للطلاب، لأداء الامتحانات، مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

تكثيف حملات التطهير والتعقيم

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، والتعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفًا باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

كما طالب المحافظ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

توفير كافة سُبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين

ومن جانبه، أشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تنظم العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، لافتًا أنّه تم توفير كافة سُبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، منوهًا إلى أنٌه تم عقد بروتوكولات التعاون مع مديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، والكهرباء، لتوفير الخدمات.