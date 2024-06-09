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مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة: «هنعمل بهجة وسعادة في كل مكان»

كتب:

منة شبانة
01:52 م | الأحد 09 يونيو 2024
أوركسترا الأنامل الصغيرة

أوركسترا الأنامل الصغيرة

كشف راجي المقدم، مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة، بداية تأسيس «الأنامل الصغيرة»، موضحا أنّ تأسيس الأوركسترا كان منذ عام 2010، بمشاركة الجيل الثالث والرابع للأوركسترا.

بداية تأسيس أوركسترا الأنامل الصغيرة

وأكد راجي، خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية الأولى المصرية، أنّ حبه للعمل مع الأطفال هو ما جعله يؤسس الأوركسترا، مواصلا: «وأنا صغير لقيت نفسي بحب تدريس الأطفال، خاصة الأطفال من أول 5 أعوام حتى 18 عامًا فيما فوق، وبعد ذلك يخرجون من الأنامل الصغيرة لأوركسترا ميوزيكانا خاص للكبار من عام 18 فيما فوق».

 

وتابع: «بدايتنا كانت إنّنا كنا بنفاجئ الناس اللي قاعدة في الميادين، ومرة كنا قاعيدن في ميدان المسلة في بورسعيد، ودخلنا واحد واحد وفوجئنا بتفاعل الناس والحالة الجميلة اللي شوفناها منهم عشان مده قولنا نجرب ونعمل حفلات عامة عشان الناس تشوفك وأنت بتعزف وتخلقلهم حالة من البهجة والسعادة والتفاؤل في كل مكان، ودلوقتي إحنا لينا حفلات على مسرح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية».

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