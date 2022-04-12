«الأنامل الصغيرة» تبدع بمسرح سور القاهرة الشمالي

شارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بليالي شهر رمضان المعظم، والمقامة بسور القاهرة الشمالي بباب النصر، بتقديم أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الموسيقار الدكتور راجي المقدم، أستاذ الموسيقى كلية التربية النوعية ببورسعيد، أمس الاثنين.

تفاصيل حفل الأنامل الصغيرة

شهد الحفل، تفاعلا كبيرا من الجمهور بمختلف الفئات العمرية، إذ أبدع أطفال الأوركسترا في تقديم الأعمال الموسيقية والغنائية، وقدموا عددا من أغاني الشهر الكريم، منها «أهو جه يا ولاد»، «حلو يا حلو»، بالإضافة لمجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها «معانا ريال»، «حلوين من يومنا والله»، وميدلي أسباني، وميدلي لأغنيات محمد فوزي، وسعد عبد الوهاب.

جدير بالذكر، أن اوركسترا الأنامل الصغيرة فرقة متكاملة من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 حتى 13 سنة، برعت فى تقديم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة، بالإضافة إلى الموسيقات العالمية، في إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية.

القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

وأكد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق الثقافية في بيان، أن صندوق التنمية حرص خلال هذا العام على إعداد برنامج متكامل يقدم مختلف أشكال الفنون المصرية من مختلف المحافظات، التى تعبر عن هويتنا الثقافية، خاصة أن احتفالات هذا العام، تتزامن مع اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتحوا مساء أمس الاثنين، فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي 2022، تضمنت الاحتفاليه افتتاح معرض للخط العربي نظمه قطاع الصندوق للفنان الكبير خضير البورسعيدي.

كما يشارك في الاحتفالات قطاعات وزارة الثقافة، وذلك بتقديم 149 فاعلية فنية وثقافية تمتد على مدار العام الجاري.