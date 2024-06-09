شعبة الذهب: الأسواق المصرية تشهد وصول منافس جديد للألماس التقليدي

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انطلاق إنتاج جديد من المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية، مرصعة بالألماس المعملي «لاب جرون دايموند» الذي يعد منافس قوي للألماس التقليدي، حيث شهدت الأسواق العالمية نقلة نوعية في إنتاج وتجارة هذه الأحجار، مستحوذة على نحو 60% من حركة مبيعات الأحجار الثمينة.

كما ارتفع الاعتماد على «اللاب جرون» في قطاعات الأزياء والمجوهرات، وتطبيقات القطاع الصناعي، إذ يتميز بكونه اقتصاديا ومستداما وصديقا للبيئة.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنه وفقًا للتقارير العالمية، بلغت قيمة سوق الألماس المصنع معملياعالميا 24.0 مليار دولار في عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل إلى 59.2 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% من عام 2023 إلى عام 2032، واستحوذ قطاع «CVD - Chemical Vapor Deposition»، على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إيرادات سوق اللاب جرون، كما تعد هذه الطريقة مسؤلة عن انتاج أنقى أشكال الالماس بما يفوق انتاج الألماس الطبيعي في بعض الحالات.

كما من المتوقع أن يُظهر قطاع «High Pressure High Temperature- HPHT»، أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.8% من عام 2023 إلى عام 2032 وهذا يخلق ألماسًا مطابقًا للماس المستخرج طبيعيًا وهو ألماس كربوني نقي .

اللاب جرون بالأسواق العالمية

أظهرت التقارير استحواذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إيرادات سوق اللاب جرون عالميا، ومن حيث الانتاج، تعد الصين الدولة الأولى من حيث إنتاجه وتصديره، في حين من المتوقع أن تصبح الهند مركزًا رئيسيًا له في جميع أنحاء العالم.

مبيعات اللاب جرون من حيث الحجم

يحظى الألماس بوزن 1 إلى 2 قيراط بشعبية كبيرة في صناعة خواتم الخطوبة والزفاف، ومن المتوقع أن يكتسب شعبية في المستقبل، واستحوذ القطاع الذي يقل عن 2 قيراط على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إيرادات سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية، ومن المتوقع أن يشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.9% خلال الفترة المتوقعة.

مبيعات اللاب جرون من حيث اللون

استحوذ القطاع عديم اللون، على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي سوق الماس المزروع في المختبرات العالميةومن المتوقع أن يحافظ على مكانته القيادية طوال الفترة المتوقعة ويحظى اللاب جرون عديم اللون بشعبية كبيرة في صناعة المجوهرات مثل خواتم الخطوبة.

كما تستخدم على نطاق واسع لإنتاج قطع المجوهرات مثل القلائد والأساور ودبابيس الأنف والمعلقات، ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل القطاع الالماس الملون أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.4% في الفترة من 2023 إلى 2032.

أهم القطاعات الإنتاجية التي استحوذ عليها اللاب جرون عالميا

استحوذ قطاع الأزياء على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إيرادات سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية، ومن المتوقع أن يشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.0% خلال الفترة المتوقعة، يؤدي التعاون بين شركات المجوهرات والماس المزروع في المختبر إلى إنشاء قطع حصرية من المجوهرات التي يتم اعتمادها في أحداث الموضة، ما يعزز مبيعات الماس المزروع في المختبر في الموضة بالأسواق المحلية.

أما على صعيد الأسواق المحلية، أطلقت شركة جوايو ايجيبت Joyaux Jewelry إنتاج خط كامل للمشغولات المرصعة باللاب جرون المعتمدة من منظمة IGI بشهادات اعتماد دولية مطابقة للتي تصدري للألماس الطبيعي «International Gemological Institute» من حيث الوزن واللون والقطع والنقاء لتكون الشركة الأولى في استقدام واستخدام هذه الحجارة للأسواق المصرية، بما يضمن حصول المستهلك المصري على منتج راقي يتمتع بأعلي درجات الجودة.

ويعد دخول اللاب جرون للأسواق المصرية، فرصة كبيرة لشريحة عريضة من المستهلكين، لاقتناء قطع من الألماس بسعر منافس ويقل نحو 60% عن سعر الألماس التقليدي، رغم تمتعه بنفس الجودة والنقاء.