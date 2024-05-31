شعبة الذهب تعلن تحديث جديد في أسعار المعدن الأصفر.. ما التفاصيل؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين نحو 3115 جنيهًا للبيع، بينما سجل نحو 3135 جنيهًا للشراء غير شاملة الضريبة والمصنعية، وفق آخر تحديث منذ قليل اليوم الجمعة 31-5-2024 من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

وتنشر الوطن أسعار الذهب في محلات الصاغة وفق المعلن على المنصات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب وجولد بيليون وهي كالتالي:

وبحسب الأسعار المعلنة من قبل مؤسسة جولد بيليون سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأكثر جودة ونقاءً، نحو3577 للشراء، بينما سجل نحو 3554 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 2683 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 2666 جنيها للبيع غير شامل الضريبة والمصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1789 للشراء و1778 جنيهًا للبيع غير شاملة للضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب وسجل 25 ألفًا 40 جنيها للشراء، غير شامل الضريبة والمصنعية، بعدما كان 24 ألفا و900 جنيه.