معلومات عن مذيعة الطفولة دانية الشافعي.. أعلنت انفصالها بعد أقل من عام

زواج سريع لم يدُم طويلًا، فبعد أقل من عام، أعلنت الإعلامية السعودية دانية الشافعي، التي لقبها البعض بـ«مذيعة الطفولة»، خبر انفصالها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، بعدما تصدرت صور حفل زفافها محركات البحث الشهيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنّها المذيعة الأقرب لمواليد نهاية التسعينيات وأول الألفية الجديدة، الذين اعتادوا على مشاهدة الكارتون، وبرامج المسابقات التي كانت تذاع في ذلك الوقت، على القنوات المُخصصة للأطفال.

معلومات عن دانية الشافعي

بحسب صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض المعلومات عن دانية الشافعي، على النحو الآتي:

- دانية شافعي مذيعة سعودية مشهورة، ولدت في 20 أكتوبر 1983 في السعودية، وتقيم حاليًا في دولة الإمارات.

- درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وحصلت لاحقًا على درجة الماجستير في جامعة ولونجونج في دبي.

- عملت دانية شافعي كمقدمة برامج خلال الفترة من 2004 حتى 2017.

- ارتبطت «دانية» ببرامج الأطفال كثيرًا، حتى لقبها المتابعون بـ«مذيعة الطفولة».

- من أشهر برامجها «نادي دانية» و«البيت الصغير» و«أحلى عالم».

- تفرغت دانية شافعي لأعمالها الخاصة في 2017، وأسست شركة إنتاج إعلامي، بدأت في تقديم محتواها الخاص على قناتها عبر «يوتيوب».

- شاركت الإعلامية السعودية في فيلم «انتقام سري» المعروض في عام 2019، كما شاركت بصوتها في المسلسل الكارتوني «دانية» في 2014.

انفصال بعد أقل من عام

كانت الإعلامية دانية شافعي احتفلت بزفافها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ونشرت العديد من الصور عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام» من حفل الـBridel shower الذي أقيم بدبي على الزفة الحجازية التقليدية وبالمسدح الهاشمي، إلا أنّها خلال الساعات الماضية، نشرت خبر انفصالها، قائلة: «لكل قصة بداية ونهاية، بعض القصص تنتهي قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسميًا، والله يكتب لي كل الخير».