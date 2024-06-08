من هو عريس الأميرة عائشة بنت فيصل؟.. معلومات عن رجل الأعمال كريم يزيد

أعلن رجل الأعمال كريم يزيد، خطبته من الأميرة عائشة بنت فيصل، ابنة شقيق ملك الأردن عبد الله الثاني، حيث كان حفل الخطوبة بحضوره رفقة ولي العهد الأمير حسين.

مشاهد الخطوبة التي أقيمت في البيت الملكي الأردني، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التقرير التالي تفاصيل كاملة عن حفل خطوبة الأميرة عائشة بنت فيصل وكريم يزيد.

مشاهد من احتفال العائلة الملكية الأردنية

العائلة الملكية الأردنية احتفلت بالخطوبة وسط حضور ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد حسين بن عبد الله، بالإضافة إلى حضور مجموعة من كبار الزوار، في الحفل الذي أقيم وفقا للعادات والتقاليد الموجودة في الأردن.

مَن هو عريس الأميرة عائشة بنت فيصل؟

كريم بن يزيد هو رجل أعمال أردني عمره 30 عاما، لديه العديد من الشركات المتخصصة في الفنادق، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، بالإضافة لحصوله على درجة الماجستير من جامعة جورج تاون الأمريكية، كما أنه حصل على شهادة ماجستير في الإدارة الرياضية بالجامعة نفسها.

من هي الأميرة عائشة بنت فيصل؟

تبلغ الأميرة عائشة بنت فيصل 27 عاما، وتخرجت في جامعة وستمنستر، لتحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم الجريمة، بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير في القانون من الجامعة نفسها، كما أنها قامت بعدة دراسات متعلقة بالأمان الرياضة، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في التشريعات الدينية والمجتمع والقانون، وتعمل حاليًا باحثة ومنسقة اتصالات.

وخلال حفل الخطوبة ظهرت الأميرة عائشة بنت فيصل بإطلالة جمعت بين الكلاسيكية والموضة الحديثة، مرتدية فستانا أبيض، في مظهر وفق التقاليد الملكية.