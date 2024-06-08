7 معلومات عن طائرة الإعصار الأوروبي المدمر.. تحمي سماء ألمانيا

أعلنت ألمانيا شراء مزيد من مقاتلات يوروفايتر المعروفة بـ«الإعصار الأوروبي المدمر» التي تصنع من قبل 4 دول أوروبية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الجوية الألمانية تريد استبدال طائرات تورنادو القديمة بطائرات يوروفايتر، وتشغل حاليًا 138 طائرة يوروفايتر.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن الإعصار الأوروبي المدمر ويأتي كالتالي:-

الإعصار الأوروبي المدمر

1- تبلغ سرعتها القصوى 2 ماخ.

2- أقصى ارتفاع تصل إليه الطائرة هو 55 ألف قدم.

3- يمكنها القيام بهجمات جو - جو وهجمات جو - أرض في نفس الوقت.

4- تصل قدرتها إلى وراء النطاق البصري وقادرة على استهداف مجموعة متنوعة من الأهداف مثل مقاتلات حربية والطائرة المسيرة وصواريخ كروز.

5- تتيح مقدمة الطائرة تركيب أكثر من 10 آلاف وحدة مما يزيد الحد الأقصى لنطاق الكشف.

6- مزودة بخوذة سترايكر 2 وهي أداة رقمية تحتوى علي كاميرا للرؤية الليلية.

7- توفر للطيارين تكنولوجيا متطورة لتعقب الأهداف بدفة.