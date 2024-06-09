زيادة قائمة معاشات وإعانات نقابة المهندسين.. اعرف التفاصيل

عقد مجلس نقابة المهندسين المصرية جلسة أمس السبت، تضمنت عدد من القرارات الهامة، أبرزها الموافقة المبدئية على مقترح إنشاء مبنى للخدمات النقابية ملحق بمبنى النقابة العامة للتيسير على المهندسين، وتشكيل لجنة لمتابعة مشروع التحول الرقمي للنقابة مع الأمانة العامة.

صرف إعانات ومعاشات للمهندسين وأسرهم

كما شملت القرارات بشرى سارة تضمن صرف إعانات ومعاشات للمهندسين وأسرهم، وذلك خلال الجلسة رقم 34 للمجلس، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

- الموافقة على فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية اعتبارًا من 9 يونيو وحتى 17 يوليو، بغرامة 50%، مع الاستفادة بـ 50% فقط من دعم المشروع.

- الموافقة المبدئية على مقترح إنشاء مبنى للخدمات النقابية ملحق بمبنى النقابة العامة للتيسير على المهندسين، والسير في استكمال إجراءات استخراج التراخيص للمبنى.

- الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة المهندسين لمعاونة الأمانة العامة للنقابة ولجنة الإسكان والمشروعات في استكمال ما يتم من إجراءات واستخراج تراخيص مبنى الخدمات النقابية الملحق بمبنى النقابة العامة برئاسة المهندس هشام أمين عضو مجلس النقابة.

- تشكيل لجنة برئاسة الدكتور المهندس تامر سامي جعفر عضو مجلس النقابة ورئيس النقابة الفرعية بالشرقية، لمتابعة مشروع التحول الرقمي للنقابة مع الأمانة العامة للنقابة وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

- رفض أي استثناءات في تمثيل أعضاء مجلس النقابة في هيئة مكاتب اللجان المختلفة، والالتزام الكامل بقرارات المجلس بجلسته رقم 33 بعضوية هيئة مكتب لجنة واحدة فقط.

- اعتماد صرف معاشات وإعانات للسادة المهندسين وأسرهم تتضمن عدد 1324 معاش جديد، وعدد 28 إعانة استثنائية ومصاريف جنازة.