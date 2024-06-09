«التنمية المحلية»: تشغيل تجريبي لمشروعات «حياة كريمة» بالجيزة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء، منها في مركزي أطفيح والصف ودخولها الخدمة الفعلية أمام المواطنين ضمن مبادرة «حياة كريمة».

متابعة مبادرة حياة كريمة

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح، التي تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من أبناء القري المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة انهاء كافة الأعمال بالقرى.

تنفيذ الخطة الإستثمارية

وأكد اللواء أحمد راشد خلال اللقاء، انتهاء عدد من الأحياء بالمحافظة من الخطة الاستثمارية حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 75 % إلى 100%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ باقي المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.