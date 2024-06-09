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«التنمية المحلية»: المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب:

وائل فايز
02:36 م | الأحد 09 يونيو 2024
اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة

اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وتقديم سبل الدعم، بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات.

عمل اللجان الفنية

وأشار إلى استمرار عمل اللجان الفنية، المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل المراكز والمدن والأحياء، لسرعة الانتهاء من عملية التصالح، والتسهيل على المواطنين.

تبسيط إجراءات التصالح 

وتابع وزير التنمية المحلية مع اللواء أحمد راشد،  محافظ الجيزة، ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل، وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.