«التنمية المحلية» تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي في الشوارع الرئيسية والميادين

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

التوسع في المعارض والمنافذ

وأشار إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة، للتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع اللحوم والمبادرات المجتمعية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة.

وقرر المحافظ حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة، بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المشروعات الجارية

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة.

وقال راشد، إنه أصدر قرارًا بالذبح بالمجان لجميع المواطنين بكل المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، والبالغ عددها 21 مجزرًا، مشيرا إلى توجيهاته إلى مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكل المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظاً على البيئة.