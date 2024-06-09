وزير التعليم يضع حدا نهائيا لمنع ادعاءات تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة (خاص)

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، تتصاعد مخاوف بعض طلاب الصف الثالث الثانوي من ادعاءات تبديل أوراق الإجابة الخاصة بهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ إجراءات استباقية، لمنع حدوثها، وضمان سير الامتحانات بشكل عادل ونزيه.

ادعاءات طلاب الثانوية العامة لتبديل ورق الأسئلة

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة، لمواجهة ادعاءات بعض طلاب الثانوية العامة بتبديل وتغيير ورقة الإجابة، قائلاً: «جرى وضع باركود على البابل شيت أعلى الورقة وأسفل الورقة عند البيانات، بحيث أن تكون البيانات الخاصة به على البابل شيت والكود فوق البيانات وأسفلها».

وأضاف حجازي لـ«الوطن» أنه سيجرى التأكد من البيانات الموجودة على ورقة الأسئلة، ومقارنتها بالبيانات وخط الطالب بالبابل شيت، وذلك من ضمن أسباب عدم تسليم الطلاب ورقة الأسئلة بعد الانتهاء من الامتحان، بالإضافة إلي وجود الأسئلة المقالية بالامتحانات.