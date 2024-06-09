تعليمات «التعليم» بشأن كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة بشأن كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، للطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

ونشرت وزارة التعليم فيديو توضيحي بشأن كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والطريقة الصحيحة للكتابة من خلال تظليل الدوائر، وفقًا للمدو في بطاقة رقم الجلوس.

لا يُمكن للطالب الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس فقط دون تظليل

وأوضحت أنَّ الطالب لا يُمكنه أن يكتفي بكتابة رقم الجلوس فقط دون تظليل، ويُمكن للطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بداية من غد، داعية إلى الاطلاع على الفيديو التوضيحي حتى لا يحدث خطأ أثناء أداء الامتحانات.

ونشرت وزارة التعليم عددًا من التعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات والمحظورات التي يجب عليهم تجنبها، حتى لا يتعرضوا لعقوبة حال ارتكابهم أي مخالفات، والتي من بينها عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.