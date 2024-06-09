«رياضة المنيا» تنفذ دورات تدريبية وورش عمل في مراكز الشباب

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

ندوات تثقيفية لترسيخ الولاء والانتماء لدى الشباب

من جانبه، استعرض مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات الفنون «شعبة الموسيقى والكورال - الفن التشكيلي - الفن الشعبي»، ودورات في نشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مشروع التطوع بالمديرية وندوات تثقيفية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول ترسيخ الولاء والانتماء لدى الشباب بإحدى قرى حياة كريمة.

تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية

وأضاف أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء والذي ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها «الملتقى التكنولوجي الخامس تحت شعار المبرمج الصغير، لقاءات توعوية وتثقيفية للنشء تحت شعار حماية جيل، لقاء عن الأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي».

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برنامج تثقيف سياسي بمراكز الشباب ودورات تنمية سياسية، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب «الملاكمة - تنس الطاولة - المصارعة»، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة مستوى مراكز المحافظة لمركز تدريب المعاقين «ذوي القدرات والهمم»، ومراكز تدريب الأيتام ومركز تدريب اللياقة البدنية مركز تدريب الفتيات «كرة السلة» وتدريب الرواد، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.