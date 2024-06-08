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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين

كتب:

اسلام فهمي
05:30 م | السبت 08 يونيو 2024
قافلة طبية ضمن مبادرة " حياة كريمة"

قافلة طبية ضمن مبادرة " حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت قافلة طبية علاجية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، على مدار يومي 8 و 9 يونيو الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول للمناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم مجموعة من الخدمات الطبية مثل «الفحوصات والأشعة» وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج في المستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة

وأشار الدكتور «حسنين»، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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بقلم اسلام فهمي