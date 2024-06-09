سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 9-6-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 9-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي بمختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 12.97 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 12.96 جنيه للبيع، و12.95 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.97 جنيه للشراء.