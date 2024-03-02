سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت 2-3-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت 2-3-2024، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري؛ إذ بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة، عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم السبت 2-3-2024، عند 8.38 جنيه للشراء، ونحو 8.4 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

لامس سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة الـ8.38 جنيه للشراء، ونحو 8.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.