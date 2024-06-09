كل ما تريد معرفته عن إيبارشية الفيوم.. تاريخ نضالي ضد الرومان

يجري البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية إلى الفيوم، بدأت من اليوم وتنتهي غدًا بتدشين كنيسة كبرى في دير الأنبا إبرام، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بذكرى الأنبا إبرام أسقف الفيوم الراحل.

سطور من تاريخ إيبارشية الفيوم

واستعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتزامن مع زيارة البابا أبرز المعلومات عن إيبارشية الفيوم، وهي:

- أول معلومة مرصودة تاريخيًّا عن إيبارشية الفيوم أن أسقفها كان الأنبا نيبوس في عهد البابا ديمتريوس الكرام البابا الـ 12.

- تعد إيبارشية الفيوم من أوائل إيبارشيات الكرازة المرقسية، وكانت في بعض الأوقات تضم إيبارشيات أخرى، حتى انفصلت إيبارشية الفيوم والجيزة عن إيبارشية بني سويف، تزامنًا مع سيامة القديس الأنبا أبرام.

- تأسست الحياة الرهبانية بإقليم الفيوم على يد القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، وعهد برئاسة أديرة الفيوم إلى تلميذه القديس الأنبا ببنودة.

- عانى رهبان الفيوم من الاضطهاد في عهد الأباطرة الرومان، وعهد البطاركة الدخلاء الخلقيدونيين، فنال كثير منهم إكليل الشهادة.

- خرج من أديرة الفيوم باباوات كثيرون كانت لهم إسهامات متنوعة في الكنيسة والوطن، منهم البابا تيموثاوس الثاني (26)، والبابا يوحنا الثالث (40)، والبابا كيرلس الثالث (75)، والبابا غبريال الخامس (88)، والبابا يوأنس الثامن (107).

- كانت لأديرة الفيوم في التاريخ إسهامات كبيرة في الجانب الكنسي من خلال النساخة (نسخ الكتب المقدسة وكتب الصلوات)، وفي الجانب المجتمعي أيضًا، إذ حرصت على إعالة الفقراء في الفيوم منذ عهد الأنبا سرابيون رئيس أديرة الفيوم، مما قضى على ظاهرة التسول آنذاك.