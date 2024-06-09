الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الأنبا إبرام أسقف الفيوم غدا.. من هو؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديس الأنبا إبرآم أسقف الفيوم سابقا، غدا الاثنين، ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أيام الاحتفال كما يقوم بتدشين كنيسة الكبرى بالدير بالفيوم.

معلومات عن الأنبا إبرآم

وقام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتسليط الضوء على أبرز المعلومات حول الأنبا إبرآم بمناسبة الاحتفال بتذكاره غدا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات حوله وهي:

- ولد باسم بولس غبريال عام 1829 في أحد مراكز أسيوط.

- ولد لأبوين تقيين، وحفظ المزامير ودرس الكتاب المقدس منذ طفولته.

- ترهب في دير السيدة العذراء «المحرق» عام 1848 باسم الراهب بولس المحرقي.

- دعاه الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا للخدمة بإيبارشيته، فحول المطرانية إلى مأوى للفقراء، وسيم قسا في 1863.

- عاد إلى دير المحرق، واختير رئيسًا للدير، وتتلمذ على يديه عديد من الشباب.

- انتقل مع تلاميذه إلى دير السيدة العذراء «البراموس» بوادي النطرون، وهناك تفرغ للعبادة ودراسة الكتاب المقدس.

- سُيم أسقفًا للفيوم وبني سويف والجيزة باسم الأنبا أبرام عام 1881، فحول مقر الأسقفية إلى دار للفقراء.

- كان يشارك المساكين الطعام ويطمئن على أحوالهم باستمرار ويعطي كل ما يستطيع لسد احتياجاتهم.

- استمرت مواقفه التي أكدت حبه وعنايته بالمساكين طوال فترة أسقفيته، وقدم قدوة عملية حتى أصبح رمزا لخدمة المحتاجين.

- تنيح في 3 بؤونة، الموافق 10 يونيو عام 1914، بعد حياة قدم من خلالها نموذجا لإنسان الله والراعي الحقيقي.

- أقرر المجمع المقدس للكنيسة الاعتراف به قديسا في جلسته العامة عام 1963.