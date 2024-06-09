البابا تواضروس يترأس عشية القديس الأنبا إبرام بالفيوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية عيد نياحة وفاة القديس الأنبا إبرام، مساء اليوم بكنيسة الشهيد أبي سيفين في دير القديس الأنبا إبرام.

احتفالات دير الأنبا إبرام بالفيوم

وتبث العشية على القنوات الفضائية القبطية ctv، وعبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وبدأ دير الانبا إبرام، منذ الأحد الماضي، تنظيم نهضة روحية تضمنت حضور عدد من الأساقفة من إيبارشيات الكرازة المرقسية حيث ألقى كل من الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا بيجول، أسقف دير المحرق، الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير البحر الأحمر، الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بيمن، مطران نقاده وقوص، الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، ليترأس البابا عشية الاحتفالات والاحتفال بالعيد غدًا.

يذكر أنّ دير الأنبا إبرام بالفيوم طالب الأقباط باقتصار الاحتفالات يومي الأحد والاثنين 9 و10 يونيو على حاملي الدعوات الشخصية من أبناء إيبارشية الفيوم، كما اعتذر عن استقبال الزوار والرحلات.