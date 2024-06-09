تجهيز 24 استراحة للمٌشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بكفر الشيخ

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حالة طوارئ، لمُتابعة تجهيز استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المُشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، التي ستبدأ غداً الاثنين، 10 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رُؤساء اللجان والمُراقبين والملاحظين، حيث جرى فرشها وتجهيزها بالكامل بكل الاحتياجات والمُستلزمات المطلوبة لمعيشة المُعلمين بها خلال فترة الامتحانات.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجهاً بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جرى تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

وأضاف «عبد الله»، أنّه تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات، وثلاجات، وبوتاجازات، ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، بالإضافة لفرش الأسرّة وتوفير البطاطين اللازمة، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وتركيب ستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، لافتاً أنّه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما جرى توفير أسرّة مُنفردة وهناك أسرّة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، كما توجد أسرّة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الألعاب، فضلاً عن توفير المطهرات بكافة الاستراحات.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ غداً الاثنين 10 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، حيث جرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25 ألفا و275 طالباً وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.