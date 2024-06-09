«كله تحت المنظار».. وزير التعليم يكشف هوية واضعي امتحانات الثانوية العامة

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة، تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا بالمواد غير المضافة للمجموع منها التربية الوطنية والتربية الدينية، بشأن ادعاء بعض معلمين الدروس الخصوصية المشاركة في وضع امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقال وزير التربية والتعليم خلال حواره مع «الوطن» لن تصدقوا أي معلم يدعي مشاركته في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، فمن يشارك في أعمال الثانوية العامة لا يفصح عن نفسه، ولن يحدث كل من يشارك في الثانوية العامة فهو تحت المنظار.

إعداد مراجعات لطلبة الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، هذا العام تم إعداد مراجعات لطلبة الثانوية العامة ولاقت نجاحا كبيرا ومشاركة كبيرة من الطلاب، مطالبا بالاهتمام بمراجعات الثانوية العامة التي وفرتها الوزارة، بالإضافة إلى توفير جميع امتحانات العام الماضي للطلاب على موقع الوزارة وكذلك كتيبات المفاهيم، موجها نصيحة الطلاب بمراجعتها جيدا.