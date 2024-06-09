حملة تموينية مٌكبرة على المخابز البلدية والأسواق في برج العرب بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، شن حملة مكبرة للأجهزة الرقابية على المخابز البلدية والأسواق لضبط الأسعار قبل أيام من أيام عيد الأضحى المبارك.

حملة ببرج العرب

وأضاف «القلش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة وفريق العمل حررت عدة محاضر، خلال حملة رقابية على الأسواق، وأسفرت عن التالي:

- تحرير 3 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة

- تحرير تصرف مخبز بلدي في 20 شيكارة دقيق بلدي مُدعم استخراج 87.5 %، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي طن واحد.

- تحرير محضر حيازة وتجميع 6 شيكارة دقيق بلدي مُدعم زنة الواحدة 50 كيلو، بإجمالي 300 كيلو بغرض البيع في السوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

- تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات