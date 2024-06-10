حيلة بسيطة أثناء الاستحمام تجعل الشعر لامعا وصحيا.. السر في الماء

تبحث الكثيرات عن طرق فعالة وصحية، للحصول على شعر لامع وجميل، دون الإفراط في استخدام المواد الكيميائية التي تحتوي عليها منظفات الشعر والكريمات المختلفة، إذ أن الوصول للروتين المثالي لنوع الشعر يستلزم مزيدا من البحث.

حيلة بسيطة أثناء الاستحمام تجعل شعرك يبدو لامعا وصحيا

أليكسيس ساندر، خبيرة صحة الشعر البريطانية، كشفت في تصريحات نقلتها صحيفة «دايلي ستار» عن حيلة بسيطة أثناء الاستحمام يمكنها أن تغير من مظهر شعرك تماما.

لماذا يمكن لنوع الماء الذي تستخدمه في غسل شعرك أن يحدث فرقًا كبيرًا؟ غسل شعرك بالماء البارد كونه هو الأفضل للاستخدام أمر أساسي، حينها سيبدو شعرك فاخرًا، على حد وصفها.

ماذا يحدث عند غسل الشعر بالماء البارد؟

وقالت: «عندما تتلامس الحرارة مع شعرك، فإنها في الواقع تفتح مسام البشرة، لهذا السبب في بعض الأحيان عندما نقوم بمعالجة الشعر، نستخدم الحرارة، لأنه عندما نقوم بمعالجة كيميائية أو علاجية، فإنه سوف يتغلغل بشكل أكبر ويدخل إلى داخل خصلة الشعر».

وأوضحت أن الماء البارد هو الأفضل لغسل شعرك لأنه «عكس» الماء الساخن، مما يعني أنه يغلق مسام البشرة، «إذا أنهيت حمامك بالماء البارد، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق مسام البشرة، وعندما يكون كل شيء مسطحًا، يمكن أن ينعكس الضوء من الشعر ويصبح لامعا وأكثر مظهرا صحة».