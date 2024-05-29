3 عادات خاطئة عند الاستحمام في الصيف.. احذرها

الاستحمام اليومي في فصل الصيف أمرًا ضروريًا، للتخلص من العرق والبكتيريا، لكن هناك بعض العادات الخاطئة، التي تضر بالجسم، منها عدم تنظيف اللوف، واستخدام الصابون العادي، وبحسب موقع «style»، يجب الانتباه جيدًا لهذه الأمور.

استخدام الصابون العادي في الاستحمام

لا يفضل استخدام الصابون العادي عند الاستحمام، لأنه قد يؤدي إلى جفاف بشرة الجسم، لذا ينصح باستخدام الشامبو المخصص للجسم، وكذلك الصابون الذي يحتوي على زيوت طبيعية وجل ومرطبات، بالإضافة إلى وجود أنواع تحتوي على روائح طيبة يمكن شرائها.

عدم تنظيف اللوف الخاص بالاستحمام

يستخدم اللوف في تنظيف الجسم جيدًا، لكن يجب التأكد من نظافته، حتى لا يصاب الشخص بالأمراض، نتيجة انتقال الميكروبات والجراثيم، لذا يجب تنظيف اللوفة باستمرار بعد كل مرة يتم استخدامها، من خلال نقعها في مبيض مخفف، أو أي سائل للغسيل، لمدة من 5 إلى 10 دقائق ثم شطفها جيدًا.

من الأمور التي يجب الانتباه إليها، عدم ترك اللوفة بمكان غير مناسب، إذ يجب تعليقها في مكان بارد، حتى تجف بشكل أسرع، بالإضافة إلى التخلص من أي رائحة غير مستحبة، واستبدال اللوفة الطبيعية كل 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.

الاستحمام بالماء الساخن لمدة طويلة

الاستحمام بالماء الساخن لمدة طويلة، يعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء، لكن في الوقت ذاته، يزيل الماء الساخن الزيوت الطبيعية للبشرة، ويجعلها جافة تمامًا، لذا عند استخدام المياه الساخنة، لا يجب أن تزيد المدة عن 10 دقائق.