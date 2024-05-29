شيئ في الحمام يسبب العقم والحساسية.. احذره أثناء الاستحمام

تحذيرات عديدة أطلقها مجموعة من الخبراء بشأن ستائر الحمام التي تُسبب مشكلات صحية خطيرة للإنسان، لاحتوائها على مواد ومركبات كيمائية تتطاير في الهواء عند تعرضها للحرارة والرطوبة، وفقًا لما ذكره موقع «express».. فما حقيقة ذلك؟

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مادة الكلوريد البولي فينيل المعروفة أيضًا بـ«PVC»، أو الفينيل، هي أحد المواد البلاستيكية المستخدمة في صنع الستائر وغيرها من الأغراض لمقاومته الكيميائية العالية، وميزاته المقاومة للماء وخفة الوزن.

مخاطر ستائر الحمام

وتشكل معظم المواد البلاستيكية الشائعة، تهديدات خطيرة على البيئة وصحة الإنسان. وبحسب ما أضافه بدران لـ«الوطن»، تشمل مشاكل البلاستيك التلوث الشديد الناتج عن الإنتاج، والتعرض للمواد الكيميائية السامة أثناء الاستخدام، موضحًا أن مادة «PVC» بمفردها عديمة الفائدة إلا أن خطورتها تأتي من دمجها مع بعض المواد المضافة لمنحها الخصائص المطلوبة في المنتج النهائي، وتشمل هذه المواد المضافة الملدنات السامة مثل الفثالات، والمثبتات التي تحتوي على معادن ثقيلة خطيرة مثل الرصاص، ومبيدات الفطريات، وغيرها من المواد السامة.

وتسبب ستائر الحمام مخاطر عديدة على صحة الإنسان عند تعرضها للحرارة والرطوبة، إذ تتطاير منها مركبات عضوية ومواد الكيميائية ضارة في الهواء، تشمل الفثالات والديوكسينات وغبار الرصاص، والتي يكون لها آثار ضارة على دماغ الأطفال، كما تسبب هذه المواد الكيميائية العقم، وصعوبات في الإنجاب، ومشاكل في النمو.

ضرورة استبدال مادة «PVC»

وأضاف بدران، أن أبخرة كلوريد البولي فينيل التي تتصاعد من ستائر الحمام تسبب كذلك دوخة، تعب، خدر، الشعور بالوخز، تهيج للعيون، تهيج الجهاز التنفسي، حساسة الصدر، حساسية الجلد، حساسية العين، لذا نصح باستبدال مادة «PVC» ببدائل أكثر أمانًا مصنوعة من المواد التقليدية مثل القماش والمشمع.