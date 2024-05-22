تحذير من الاستحمام في هذه التوقيتات.. «مشكلات صحية تهدد الجسم»

مع الطقس الحار والإرهاق الناتج عن أداء المهام اليومية المختلفة، يفضل البعض أخذ «دش» لإزالة آثار تعب اليوم والشعور بالانتعاش، لكن هناك أوقات يجب عدم الاستحمام فيها كون ذلك الأمر قد يعود بالسلب على صحة الشخص.ووفقًا لـ«only my health»، فإن الاستحمام بشكل عام له عدة فوائد مثل تحفيز الإستجابة المناعية لدا الفرد، وراحة الجهاز العصبي، وتحفيز الغدد العرقية التي تعمل على طرد السموم خارج الجسم، لكن يفضل البعض أخذ «دش» بعد تناول الطعام، وهي عادة منتشرة في العالم، لكنها تضر بالشخص، إذ تسبب له ارتفاعا في درجة حرارة الجسم فضلا عن عدم الشعور بالتوازن واحتمالية زيادة معدلات ضغط الدم.

الآثار السلبية المترتبة على الاستحمام بعد تناول الطعام

هناك عدة مؤثرات ناجمة عن الاستحمام بعد تناول الطعام مثل:

- زيادة تدفق الدم في الجهاز الهضمي.

- زيادة درجة حرارة الجسم من درجة إلى درجتين.

- حدوث انتفاخ في الجسم.

- زيادة خطر التشنجات.

كم من الوقت يجب أن تنتظر لتناول الطعام قبل الاستحمام؟

وينصح الأطباء بالانتظار لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام بعد تناول الطعام، حتى لا يتسبب في تعطيل العملية الهضمية في الجسم.

احذر الاستحمام في هذا الوقت

وفقًا للدكتور مجدي بدران استشاري المناعة والحساسية خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن أخطر وقت للاستحمام يكون في الظهيرة، إذ إن هذا الوقت من اليوم، يحرم الفرد من فوائد الاستحمام في الصباح أو المساء، لذا فإن هذا الاستحمام مفيد فقط للنظافة الشخصية.

وأضاف بدران أنّ الاستحمام مطلوبا في أي وقت في اليوم حينما يحدث التعرق الشديد أو الاتساخ، موضحًا أنّ الاستحمام المسائي هو الخيار الأفضل لمن يريد النوم العميق والاسترخاء.