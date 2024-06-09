أوكا وجواهر ينتهيان من تسجيل ديو «كاربونيتا»

انتهى الفنان أوكا والفنانة جواهر من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل عنوان «كاربونيتا» ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل ديو أوكا وجواهر

ويعد ديو «كاربونيتا» بمثابة العودة للفنانة جواهر بعد فترة غياب استمرت سنوات، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وجرى التسجيل في الاستوديو الخاص به.

وتعكف جواهر على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا من المقرر أن تعلن عنها قريبا.

وكان أوكا طرح منذ أسابيع قليلة أغنية «مشيت في شارع الغرام»، وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على مختلف المنصات.

الأغنية الدعائية لفيلم ع الماشي

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم «ع الماشي» للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحودة بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (إيشا) الفنان كريم عفيفي.