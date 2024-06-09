محافظ كفر الشيخ: بدء تشغيل منظومة الكاميرات الذكية لمتابعة المنشآت والطرق

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن التشغيل التجريبي لمنظومة الكاميرات الذكية التي تغطي أغلب مناطق مدينة كفر الشيخ «محاور الطرق والشوارع والميادين»، وربطها على 3 نقاط مشاهدة، تضمنت النقطة الأولى بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والنقطة الثانية بمديرية أمن كفر الشيخ، والنقطة الثالثة بالإدارة العامة للمرور بمدينة كفر الشيخ، والتي تم من خلالها رصد وتحرير 48 محضرًا لمخالفات المرور، بالإضافة إلى تحرير 37 محضر إشغالات خلال 24 ساعة.

تغطية جميع مناطق عاصمة كفر الشيخ بالكامل قريبا

وقال المحافظ، إنّ منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة والتي تدعم الرؤية الليلية، كما تم ربطها على نقاط المشاهدة بكابلات اتصالات عالية السرعة لنقل البيانات بهدف تسهيل الإجراءات وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، لافتاً إلى أنّه من المقرر الانتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة محافظة كفر الشيخ بالكامل خلال أشهر قليلة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّه جرى تركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة الذكية بمدينة كفر الشيخ، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، مشيراً إلى أنّ المحافظة تقدم كل التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات الذكية، ليتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في كفر الشيخ للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة، ما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة ومحاورها، ومتابعة المرور والسيارات، والتصدي للإشغالات ومواجهة العشوائيات ورصد وتوثيق المخالفات وربطها بقاعدة بيانات مطورة من خلال أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الأمن والسلامة والخدمات.

منظومة الكاميرات الذكية

جدير بالذكر أنّ منظومة الكاميرات الذكية التي تم تشغيلها تجريبيا بعاصمة المحافظة تأتي في إطار جهود كفر الشيخ، للتحول الرقمي وميكنة وتحسين الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.