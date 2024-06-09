محافظ كفر الشيخ يُصدّق على تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس

‏‎صدّق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على تعديل وتحديث المُخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس، تمهيدًا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، بعد الموافقة على زيادة الارتفاع لاستيعاب الزيادة بشكل رأسي؛ نظرًا لوجود عدة مُحددات طبيعية، مُتمثلة في موقع المدينة على البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، مما يتعذر معه النمو الأفقي، وحفاظًا على الأرض الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس

وقال المحافظ، إنّه جرى اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة عام 2021 بقيد ارتفاع 9 أمتار، ومن ثم اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة عام 2023 طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والجاري العمل به، وفي ضوء التنسيقات التي تمت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لزيادة قيد الارتفاع للمدينة نظرًا لعدم وجود مساحات للتوسع الأفقي للمدينة، وتماشيًا مع الاشتراطات المعمول بها، وحفاظًا على الرقعة الزراعية، تمت الموافقة على زيادة قيد الارتفاع إلى 12 مترا للمدينة، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية نحو تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ تعديل وتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس، يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مُستدامة ذات موقع متميز، تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية، وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

المساحة الإجمالية للحيز العمراني المعتمد لمدينة برج البرلس

جدير بالذكر، أنّ المساحة الإجمالية للحيز العمراني المعتمد للمدينة تبلغ 407 أفدنة تقريبًا، منها 17 فدانا تقريبًا خدمات إقليمية بطاقة استيعابية حوالى 82 ألف نسمة، وجرت مُناقشة المخطط مع جميع المعنيين، بما في ذلك أهالي مدينة برج البرلس، والمسؤولين، والحصول على موافقة المجتمع على تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم.