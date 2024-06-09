أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
05:45 م | الأحد 09 يونيو 2024
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية
أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، والتي شهدت سيطرة وتفوق من البنات عن البنين كما حصدت صاحبة المركز الأول على درجة 100%.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي.
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية
- ميسون عبد الله الأمين، 99.4 % الأول
- أحمد محمد علي إبراهيم ،98.5% الثاني
- أكرم عصام علي إبراهيم، 98.5% الثاني مكرر
- مريم عبد الرحمن أحمد ،98.5% الثاني مكرر
- صهيب محمد محمد فتحي،98.1% الخامس
- يقين أحمد محمد، 98.1% الخامس مكرر
- حمزة محمد سيد، 98 %السابع
- عبد الرحمن احمد محمد 98% السابع مكرر
- هبة الله محمود محمد، 98% السابع مكرر
- جميلة أحمد معلل محمد،97.8% العاشر
- جوري محمد أحمد عبد الرحيم، 97.8 % العاشر مكرر.
- نورين محمد عبد الواحد، 97.8% العاشر مكرر
- عائشة كريم رمضان ، 97.8% العاشر مكرر.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية «مكفوفون»
- أنور عبد الغني أنور 95 % الأول.
- أحمد إبراهيم مسعد 87% الثاني.
- فرج مختار منصور 79% الثالث.
- محمد رسمي محمد 71% الرابع.
وهنأ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، كما تقدما بخالص التهاني لجميع طلابنا الناجحين في الشهادة الابتدائية، داعين المولى عز وجل أن يكتب لهم السداد والتوفيق في كل حياتهم.