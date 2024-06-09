أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية 

أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، والتي شهدت سيطرة وتفوق من البنات عن البنين كما حصدت صاحبة المركز الأول على درجة 100%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

- ميسون عبد الله الأمين، 99.4 % الأول

- أحمد محمد علي إبراهيم ،98.5% الثاني

- أكرم عصام علي إبراهيم، 98.5% الثاني مكرر

- مريم عبد الرحمن أحمد ،98.5% الثاني مكرر

- صهيب محمد محمد فتحي،98.1% الخامس

- يقين أحمد محمد، 98.1% الخامس مكرر

- حمزة محمد سيد، 98 %السابع

- عبد الرحمن احمد محمد 98% السابع مكرر

- هبة الله محمود محمد، 98% السابع مكرر

- جميلة أحمد معلل محمد،97.8% العاشر

- جوري محمد أحمد عبد الرحيم، 97.8 % العاشر مكرر.

- نورين محمد عبد الواحد، 97.8% العاشر مكرر

- عائشة كريم رمضان ، 97.8% العاشر مكرر.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية «مكفوفون»

- أنور عبد الغني أنور 95 % الأول.

- أحمد إبراهيم مسعد 87% الثاني.

- فرج مختار منصور 79% الثالث.

- محمد رسمي محمد 71% الرابع.

وهنأ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، كما تقدما بخالص التهاني لجميع طلابنا الناجحين في الشهادة الابتدائية، داعين المولى عز وجل أن يكتب لهم السداد والتوفيق في كل حياتهم.