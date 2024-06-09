متحدث «التعليم»: رصدنا جميع صفحات الغش الإلكتروني وأبلغنا عنها الجهات المختصة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة إجراءات مكثفة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة على عدد من المحاور، وجاء المحور الأول والمتعلق بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالامتحانات فيما يتعلق بالمواصفات والأسئلة مصحوبة من بنك الأسئلة، والتدرج في الامتحان.

حملة توعوية للطلاب

وأشار «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن الوزارة نفذت خلال الـ3 أسابيع الماضية حملة توعوية للطلاب من خلال عدد من الفيديوهات الخاصة بكتابة البيانات وكيفية الحل في البابل شيت، والتأكيد على المحظورات داخل اللجان المتعلق بالأجهزة الإلكترونية والتفتيش قبل دخول اللجنة، مشددًا على أن ذلك من أجل توعية الطلاب في الثانوية العامة حتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة ويكون على دراية بكافة الأمور.

وأوضح أنه كان هناك عدد من التوجيهات المهمة والاستعدادت المكثفة والتي وجه به الوزير وتم تنفيذها، من خلال صيانة اللجان وتفعيل كاميرات المراقبة والكشف عن أي محاولة لحجب كاميرا مراقبة داخل أي لجنة من خلال غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا أنه كان هناك تشديد على الإجراءات الخاصة بالتفتيش وتم رصد الجروبات الخاصة بالغش الإلكتروني وإبلاغ الجهات المعنية بها، وتم توعية الطلاب بسلبيات فكرة الغش العادي والإلكتروني وتعرضه للمساءلة وتحرير المحضر وحرمانه من دخول الامتحان.