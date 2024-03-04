متحدث التعليم عن مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: ترسخ مفهوم حقوق الإنسان

أشاد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإطلاق جريدة «الوطن» خدمة جديدة لذوي الهمم، من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترسخ المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان الذي تتبناه الدولة المصرية، والذي يضع ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، على رأس الأولويات.

مبادرة جريدة «الوطن» لترجمة المسلسلات بلغة الإشارة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» أن هذه الخدمة تأتي في إطار سلسلة جهود وخطوات متفردة، قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مدار الأعوام الماضية؛ لتقديم خدمات إعلامية متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا منها بأهمية توفير كافة السبل لدمجهم في المجتمع.