«تعليم قنا»: إجراءات صارمة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية الدور التوعوي والمجتمعي والرقابي لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين، في تذليل العقبات التي تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة المُزمع بدايتها غدا الاثنين، مع اتخاذ عدة إجراءات صارمة لمنع الغش في اللجان.

مكافحة الغش في الثانوية العامة بقنا

وأشار إلى أهمية اضطلاع أعضاء المجلس بمستوياته المتدرجة «مدرسة - إدارة- مديرية»، في مكافحة الغش داخل اللجان امتحانات الثانوية العامة، وتوعية الأسر والعائلات لخطورته وآثاره السلبية، وغرس ثقافة الاجتهاد وتنشئة أجيال تدرك قيمة العلم وتسعى للاستزادة منه لتحقيق النمو المطلوب للمجتمع.

جاء ذلك في سياق الاجتماع الدوري المنعقد لمجلس الأمناء بالمحافظة، برئاسة سعيد حسن رئيس المجلس والدكتور حسن تهامي نائب الرئيس، وشهده صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشؤون المالية، وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق المُوجه الأول و رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية.

حيث لفت وكيل الوزارة إلى مُعاونة المجلس لمديري الإدارات التعليمية في توفير مُستلزمات اللجان من مراوح و مبردات مياه لتخفيف أي ضغوط على أبناءنا الممتحنين.

تشكيل غرفة عمليات الثانوية العامة

أشار سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس بالتعاون مع المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب لمتابعة سير الامتحان لرصد أي تجاوزات، واتخاذ الإجراء الملائم حيالها بشكل عاجل.

كما ناقش المجلس خطة النشاط الصيفي بالمؤسسات التعليمية، واختيار مدرستين من كل إدارة لإقامة نادي صيفي، بالإضافة إلى مراكز القدرات التي بدأت العمل بالفعل في مجالات التربية الفنية والموسيقية والمسرحية