مواعيد حفلات الأوبرا في أعياد الربيع.. إليك رابط حجز التذاكر

تقدم دار الأوبرا المصرية باقة متنوعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المتميزة ما بين غناء شرقي وإنشاد ديني، خلال أعياد الربيع، تبدأ من اليوم الخميس وتستمر على مدار الأسبوع المقبل.

مواعيد حفلات الأوبرا في أعياد الربيع

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية في أعياد الربيع وطريقة حجز التذاكر، والتي تأتي على النحو التالي:

حفلات ليلة الخميس

يقام ليلية الخميس 2 مايو 2024، أمسية فنية ممتعة وحفل أوركسترا إيزيس الوتري للهواة، ويقدم موسيقى كلاسيكية وتانجو صوليست فيولينه.

احتفالية عيد الربيع مع فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة الدتور علاء عبد السلام وباقة من أجمل أعمال بليغ ووردة، ويقام الحفل على المسرح الكبير، يوم الخميس 2 مايو الساعة 8:30 مساءً.

حفلات ليلة الجمعة

يقام غدا ليلة الجمعة حفل أصابع البيانو لغادة شاكر بالمسرح الصغير، الساعة 8:30 مساءا ويتضمن مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي كتبها كبار المؤلفين لآلة البيانو منهم هايدن، بيتهوفن، باخ، شومان، شوبرت، شوبان، هيللر وفرانز ليست وغيرهم، ويشارك فى عزفها مجموعة من الأطفال.

كما يقام ليلة الجمعة الساعة 8:30 بمعهد الموسيقي العربية، حفل فرقه الإنشاد الديني بقياده المايسترو عمر فرحات وبمشاركة نجوم الفرقة.

حفلات ليلة السبت

احتفاليه دار الأوبرا المصرية «روائع الموجي» بعيد الربيع، وتقدمها الفرقة القومية العربيه للموسيقى بقيادة الدكتور مصطفى حلمي وبمشاركه نجوم الأوبرا، وتقام بدار أوبرا الإسكندرية، على مسرح سيد درويش، السبت 4 مايو 2024، الساعة 8:30 بالتوقيت الصيفي.

طريقة حجز تذاكرحفلات الأوبرا

يمكن حجز تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية في أعياد الربيع من خلال موقع تذكرتي من هنـــــــــــــــــا.

وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15355.

تعليمات قبل دخول حفلات الأوبرا

ودار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير تذكرتي.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.